PODISMO. Pozzuoli che si muove, vince Iorio del team Atletica Marano

L’atleta Enrico Iorio del Team Atletica Marano si aggiudica la vittoria. Francesca Maniaci si aggiudica il primo gradino del podio femminile.

Di Peppe Sacco

Pozzuoli NA – Nella suggestiva cornice di Pozzuoli città fantastica per i paesaggi che offre e per i siti archeologici di grande pregio, nel centro storico ricco di piccoli e grandi tesori si è svolta la terza edizione della (circa) 10 Km denominata Pozzuoli che si Muove. La gara con egida Fidal è stata organizzata con maestria dal Team Borgo Flegreo sotto la guida del presidente Giuseppe Sarnataro, per la buona riuscita ha dato supporto l’Accademia Aereonautica di Pozzuoli, la Polizia Locale e i G.G.G. Fidal di Napoli; l’Ente Comune ha patrocinato l’evento confermando il sostegno alle iniziative che promuovono lo sport e la socializzazione. La vittoria in assoluto è andata al portacolori dell’Atletica Marano Enrico Iorio che ha passato la linea del traguardo con il tempo finale di 35’12”. Nella competizione femminile la Master classe 75 Francesca Maniaci con la sua corsa impeccabile portata avanti da i primi metri su tutte le partecipanti ha conquistato con grinta e determinazione la vetta del podio fissando il crono a 38’58”. La partenza avvenuta dal Largo San Paolo ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti rendendo l’evento un successo indiscusso. Le strade del centro hanno fatto da cornice a una competizione avvincente con podisti di ogni categoria che hanno dato il massimo per conquistarsi una posizione d’onore nella classifica generale. La classifica riservata ai Team ha visto trionfare l’Atletica Marano del presidente Marco Marseglia. Hanno premiato i protagonisti saliti sul podio il Vice Sindaco Giuseppe Monaco e la Consigliere Manuela D’Amico, La presentatrice Giovanna Tessitore ha dato voce all’intera manifestazione narrando con entusiasmo le gesta degli atleti. In conclusione questa terza edizione della Pozzuoli che si muove con i suoi circa dieci chilometri è stata un successo che si ripeterà l’ultima domenica di settembre del 2025

Podio Maschile

1 IORIO ENRICO – ATL. MARANO 35:04

2 PANICO ANTONIO – ATLETICA TEVEROLA 35:12

3 MOZZILLO RAFFAELE – ATLETICA MARCIANISE 35:26

Podio Femminile

1 MANIACI FRANCESCA – ATLETICA MARCIANISE 38:58

2 RICCIARDI TIZIANA – NAPOLI NORD MARATHON 41:55

3 BASILE DONATELLA – NAPOLI NORD MARATHON 45:32