MARANO NELLA MORSA DEL TRAFFICO ANCHE OGGI, CAUSA SLITTAMENTO APERTURA CORSO UMBERTO

Nella morsa del traffico, del delirio, causa chiusura prolungata corso Umberto. Un disastro che parte da San Rocco e che blocca parte della città. Vigili pochi in campo, disastro comunicativo del Comune, una vicenda, una delle tante, gestita malissimo. Intanto qualcuno, sempre al corso Umberto, prova ugualmente a spingersi nel cantiere, forse sarà qualche residente, forse altri che vogliono tagliare per fare prima. Non sappiamo, la città non è governata.













