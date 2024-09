AFRAGOLA, PIRICELLI E’ IL NUOVO COMANDANTE DELLA MUNICIPALE

257 Visite

A seguito di selezione pubblica, il Sindaco della Città di Afragola Prof. Antonio Pannone ha firmato il decreto di nomina del nuovo Dirigente Comandante della Polizia Locale puntando su un nome al quale affidare la direzione del Comando di Polizia Locale. Il Comandante Colonnello Antonio Piricelli, attuale Comandante della Polizia Locale della Città di Caserta in comando fino al 31 dicembre 2024, annovera la direzione di numerosi Comandi tra i quali Casavatore, Crispano, Sant’Antimo, Saviano per i festeggiamenti dell’ultimo carnevale anno 2020, Portico di Caserta, Casandrino, San Marcellino, Aversa e Caserta. Il Comandante Piricelli denominato “lo sceriffo”, nei comuni dove ha operato ha raggiunto importanti risultati, ha posto in essere azioni in materia di

Polizia Giudiziaria tra cui arresti di pregiudicati per furto, tentata lesione, interruzione di pubblico servizio, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino per estorsione e ricettazione. Ha svolto indagini per assenteismo cosiddetti “ furbetti del cartellino “ denunciando alcuni dipendenti. Annovera attività investigative in materia di stalking e codice rosso. E’ componente della Cabina di Regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, già negli anni anni che vanno dal 2008 in poi ha svolto un importante lavoro in materia di TERRA DEI FUOCHI, si annoverano attività investigative che hanno portato al sequestro di numerose attività e veicoli per mancato rispetto delle norme ambientali, alla emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria di n.11 conclusioni

di indagini per i reati di concorso per porre in essere più azioni criminose, concorso formale in più azioni criminose, per aver effettuato attività di gestione di rifiuti di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione per falsità ideologica, per trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero per aver indicato nel formulario stesso dati incompleti o inesatti , per trasporto illecito. Sempre in materia di TERRA DEI FUOCHI in ogni Comune ha denunciato cittadini per trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, sequestrato appezzamenti di terreno per smaltimento illecito di rifiuti, denunce per lancio di cose pericolose dal veicolo in movimento in particolare rifiuti, sequestrate numerose attività ( meccanici, fabbri, marmisti, falegnami, distributori di carburanti,

aziende di lavorazione di pellame) operanti sui territori in dispregio alle normative vigenti in

materia ambientale. Numerose le attività in materia di Polizia Edilizia che hanno portato al

sequestro di capannoni, abitazioni anche in zone vincolate in dispregio alle normative vigwnti in materia, sanzioni per le ditte e denunce per il mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. denunciato cittadini per maltrattamenti di animali, denunce emesse nei confronti di chi sfrutta la manodopera del lavoro a nero, e per chi lavora ed è percettore del reddito di cittadinanza, denunciato cittadini per occupazioni abusive di proprietà del Comune, denunce per ricettazione e commercio di prodotti falsi, sequestro di studi medici in esercizio senza le prescritte autorizzazioni, denunce di cittadini per interferenze illecite, sequestro di panifici abusivi, denunce per furto denunce per oltraggio a pubblico ufficiale. Emessi numerosi DASPO URBANI a carico di parcheggiatori abusivi. Ha diretto nell’ambito delle attività di Polizia Stradale il Carnevale di Saviano nel febbraio 2020 pochi giorni prima che la pandemia scoppiasse nel pieno.

Numerose le attività poste in essere per i controlli in materia di codice della strada ed occupazioni suolo senza titolo. Per le numerose attività poste in essere ha ricevuto pesanti minacce di morte quando dirigeva i Comandi di Sant’Antimo ed Aversa.













