Napoli in testa, De Laurentiis si aggrappa alla scaramanzia

Grinta e scaramanzia: così il primo posto del Napoli viene vissuto durante e dopo la partita. La grinta è quella di Antonio Conte, mentre la scaramanzia è del presidente De Laurentiis. Dopo 44 giornate di campionato il Napoli, dopo aver battuto il Monza 2-0 al Maradona, torna capolista in Serie A, e stavolta non è un primato provvisorio, visto ci resterà fino al prossimo turno. Per l’occasione torna a twittare il presidente Aurelio De Laurentiis: “Per scaramanzia non diciamo nulla”.













