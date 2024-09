Neonati sepolti a Parma, per il Gip Chiara non si è pentita. “Deve andare in carcere”

268 Visite

“Chiara non si pentita” ne è convinto il Gip di Parma che ha disposto gli arresti per la 21enne di Traversetolo accusata di aver partorirò di nascosto e poi sepolto ben due neonati, a distanza di un alno l’uno dall’altro, causando la morte di almeno uno di loro. Nell’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per la giovane, il giudice infatti annota le tante bugie che la ragazza avrebbe raccontato per sviare le indagini e sminuire la sua condotta, anche di fronte all’evidenza.

La 21enne “ha dimostrato disprezzo per la vita umana” scrive infatti il Gip Luca Agostini nell’ordinanza che il quotidiano La Repubblica ha visionato e in parte trascritto. “Chiara è destinata a non cambiare, poiché il pentimento che ha mostrato non appare sincero dato che è irrimediabilmente contaminato dalle bugie che ha speso per cercare di ridimensionare la propria responsabilità anche quando posta di fronte all’evidenza” ha aggiunto il giudice davanti al quale la ragazza al momento si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia.













