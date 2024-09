Papa Francesco: «L’aborto è un omicidio e i medici che lo praticano sono dei sicari»

216 Visite

«Le donne hanno diritto alla vita, la vita loro e la vita dei figli». Papa Francesco, rispondendo ad una domanda sull’aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma, è tornato sul tema dell’aborto. Il Pontefice non nutre dubbio alcuno e ha riproposto la sua visione e quella della Chiesa: si tratta di un «omicidio». «Si uccide un essere umano e i medici che si prestano a questo sono, permettetemi la parola, sicari».

Cosa pensa sugli anticoncettivi il Papa

«E su questo non si può discutere». «Un’altra cosa sono i metodi anticoncettivi. Sono un’altra cosa. Non confondere». Ma sull’aborto, ha ribadito, «non si può discutere, scusami – ha detto alla giornalista che ha posto la domanda – ma è la verità».

Le parole sugli abusi

«Abbiamo la responsabilità di prenderci cura degli abusati». «Alcuni hanno bisogno di trattamento psicologico. Si parla di indennizzazione di questo perché nel diritto civile c’è», ha affermato il Papa, facendo anche cifre, per esempio i 50mila euro previsti in Belgio e il Papa ha commentato che «è troppo basso». «Dobbiamo prenderci cura delle persone abusate e punire gli abusatori» perché «l’abuso non è un peccato di oggi che domani forse no: è una tendenza, è una malattia psichiatrica e per questo dobbiamo metterli in trattamento e controllarli». «Non si può lasciare un abusatore libero cosi».

«La vergogna è coprire», ha concluso.













