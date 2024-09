140 Visite

La penisola sorrentina è scesa in strada per il ritorno di Ethan. Ieri sera la madre in marcia con il passeggino vuoto affiancata dai sindaci della Costiera

Piano di Sorrento – Un passeggino vuoto solca il silenzio delle strade di Piano di Sorrento già illuminate a festa per l’imminente festa patronale di San Michele. Un gesto simbolico, voluto dalla mamma, Claudia Ciampa, che ieri sera ha marciato al fianco dei sindaci della penisola sorrentina per sensibilizzare le coscienze sulla sottrazione internazionale del piccolo Ethan, il figlio di soli 7 mesi che è stato portato presumibilmente negli Stati Uniti senza il suo consenso dall’ex compagno americano. È passato quasi un mese da quando quel passeggino e le braccia della mamma sono rimaste vuote, prive di un bimbo che è ancora nutrito esclusivamente con latte materno. Una vicenda drammatica, salita subito alla ribalta dei media nazionali e seguita con partecipazione e affetto da tutta Italia. Ieri sera il territorio ha deciso di far sentire la sua voce al termine di una funzione simbolica, l’esposizione della statua di San Michelino, con cui si invoca ogni anno la protezione dell’Arcangelo, patrono della Città, sui bambini della comunità. Dopo la benedizione del parroco, don Antonino D’ Esposito, tutti in marcia fino a piazza Cota, dove la mamma ha ringraziato personalmente la comunità affiancata della fasce tricolori di tutta la penisola. «Ho voluto simbolicamente marciare con il passeggino vuoto di Ethan – spiega la mamma Claudia Ciampa – per sottolineare che manca all’appello non solo un tassello importante della mia famiglia e del mio cuore ma anche un piccolo membro della nostra comunità. Ringrazio ancora una volta tutti coloro, istituzioni e gente comune, che anche in questa occasione mi hanno dimostrato la loro solidarietà e vicinanza. Si tratta di un supporto che per me è fondamentale, è stata come una carezza al cuore». La delicata vicenda è seguita minuto per minuto nei suoi risvolti legali dall’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) che ha attivato tutte le procedure per sottrazione internazionale di minori così come previsto dalla Convenzione de L’Aja. Indispensabile anche la cooperazione internazionale tra Italia e Stati Uniti visto che il

bambino ha la doppia cittadinanza, ma è cresciuto ed è residente a Piano di Sorrento, motivo per cui il caso è stato portato anche all’attenzione della Farnesina. «Il piccolo Ethan – ha concluso il sindaco di Piano, Salvatore Cappiello – deve tornare a casa dalla madre e dai fratelli. È un messaggio rilanciato stasera con una fiaccolata toccante nella nostra Città. Siamo una grande comunità che è vicina, in tutte le forme possibili, a mamma Claudia e a tutta la famiglia».













