Preso il latitante Castro: era ricercato da 32 anni

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che il 24.09.2024, nell’ambito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali e svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, in stretta collaborazione con più gli Uffici della CGPJ della Policia Nacional di Madrid ed il grupo 1 Fujitivos dell’UDYCO di Madrid, presso l’aeroporto della città Madrid, la Polizia spagnola, con il supporto operativo del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha tratto in arresto il ricercato colombiano Castro Salas Josè Sigfredo cl. 59, destinatario dell’ordine di carcerazione S.I.E.P. n. 2669/2004 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali per il reato di cui all’art. 74 del d.p.r. 309/90. L’uomo, latitante da circa 32 anni e condannato con sentenza definitiva alla pena di 15 anni di reclusione, si era reso irreperibile nel lontano 1992, quando si è sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa di seguito alle indagini svolte dalla Polizia di Stato sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nei mesi scorsi le ricerche del latitante erano state estese in campo internazionale ed europeo grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno. È stato fermato mentre era in viaggio dalla Colombia alla Spagna.