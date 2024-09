MARANO, DI FENZA AI FESTEGGIAMENTI DEI SIMEOLI. IL PD: “STIGMATIZZIAMO SUA PARTECIPAZIONE, BISOGNA DARE L’ESEMPIO”

946 Visite

Negli ultimi giorni sta divampando la polemica per la partecipazione dell’Onorevole Pasquale Di Fenza alla festa di compleanno della figlia di un noto imprenditore maranese condannato per associazione con il clan Polverino. Pur non volendo entrare nel merito dei rapporti umani che legano l’Onorevole alla famiglia in questione, non possiamo non stigmatizzare la sua partecipazione a quella festa, soprattutto se consideriamo il suo prestigioso ruolo istituzionale ed il complesso contesto del territorio dal quale egli proviene. Il ruolo istituzionale è la prerogativa rispetto ad ogni altro tipo di rapporto, soprattutto in un territorio dove l’istituzione è messa a dura prova dai diversi scioglimenti e quindi si ha la necessità di dare l’esempio. Pertanto intendiamo invitare tutte le figure istituzionali del nostro territorio, partendo da quelle iscritte al nostro partito a quelle del resto della maggioranza e dell’opposizione tutta, ad evitare di assumere comportamenti inopportuni viste le responsabilità che derivano da tale ruolo, soprattutto in un contesto complicato come quello maranese, occorre avere un profilo consono ed indiscusso al ruolo che si ricopre.

Partito Democratico Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews