Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio consolidato

La delibera 359 sull’approvazione del bilancio consolidato 2023, presentata dall’assessore Pierpaolo Baretta, include i conti del Comune di Napoli e delle società partecipate come ABC Napoli, ASIA Napoli SpA, Elpis Srl, Napoli Holding Srl, Napoli Servizi SpA, Napoli Sociale Srl e Terme di Agnano SpA. Il consolidamento è basato sui dati del rendiconto 2023 del Comune e sui bilanci o preconsuntivi delle società. Napoli Holding Srl e la sua controllata ANM SpA sono state escluse dal consolidamento per via della procedura concordataria di ANM. Per il 2023 è stata inclusa Napoli Sociale Srl in liquidazione, con dati inviati tardivamente. Il processo di consolidamento elimina i rapporti infragruppo, includendo solo le transazioni con soggetti esterni. Il metodo integrale è stato utilizzato, poiché il Comune controlla interamente le partecipate. Nel 2023, un accordo tra il Comune e ABC Napoli ha riconciliato le poste finanziarie disallineate. Nonostante ciò, il risultato consolidato del 2023, pari a 224 milioni di euro, è peggiorato rispetto ai 410 milioni del 2022, principalmente a causa del calo del risultato della capogruppo. La gestione caratteristica ha registrato un miglioramento di 192 milioni di euro grazie alla riduzione dei costi operativi, anche se la spesa per il personale è aumentata di 33 milioni. La gestione finanziaria è migliorata di 19 milioni, mentre la gestione straordinaria ha subito un peggioramento di 397 milioni per sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Dal punto di vista patrimoniale, ABC, ASIA e Terme di Agnano hanno contribuito positivamente con un incremento di 150 milioni nelle immobilizzazioni. L’indebitamento complessivo del gruppo è diminuito di 356 milioni rispetto al 2022, con una riduzione dei debiti verso fornitori di 133 milioni. In sintesi, il bilancio consolidato 2023 mostra un peggioramento rispetto all’anno precedente, principalmente dovuto a un calo nei risultati della capogruppo e all’aumento delle passività straordinarie, pur con miglioramenti nella gestione finanziaria e una riduzione dell’indebitamento complessivo.

Giudizio complessivamente negativo sul consolidato è stato espresso da Salvatore Giangi (Fi) che ha sottolineato i risultati fallimentari della gestione straordinaria, in particolare a causa delle sopravvenienze passive, cioè dei debiti fuori bilancio. Il problema è una scarsa capacità da parte dell’amministrazione di prevedere in maniera corretta e realistica sia per le entrate che per le uscite. Ha concluso annunciando il voto negativo del proprio gruppo.

Sergio D’Angelo (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha chiesto all’assessore di chiarire nella replica meglio la documentazione sulla base della quale è stato redatto il consolidato, chiedendo quanti siano i pre consuntivi presi in considerazione.

Nella replica Barletta ha ribadito che delle partecipate solo due hanno presentato il proprio bilancio mentre tutte le altre hanno inviato i preconsuntivi, che sono stati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato. Baretta ha spiegato che la flessione denunciata da Guangi è l’esito degli accertamenti svolti dall’amministrazione che ha depurato il bilancio dei tanti crediti inesigibili presenti in precedenza.

Il consigliere D’Angelo, annunciando il voto favorevole, ha chiesto però all’assessore al Bilancio di fissare un momento di chiarimento sullo stato di salute delle partecipate.

Nino Simeone ( Misto) ha dichiarato di votare convintamente la delibera, con l’auspicio che presto si proceda alla riorganizzazione delle partecipate.

La delibera è stata approvata a maggioranza con voto nominale, con 24 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.

L’Aula ha quindi proseguito i lavori , dopo aver approvato una inversione dell’ordine dei lavori proposto dal presidente della commissione Bilancio, Walter Savarese d’Atri.

L’assessore Baretta ha illustrato la delibera n. 310 relativa a debiti fuori bilancio dell’importo complessivo di 3.761.092,15 euro per il finanziamento dei debiti fuori bilancio segnalati dai servizi dell’Ente e riferiti al periodo 1°gennaio – 30 aprile 2024.

Di debiti evitabili ha parlato Toti Lange (Misto) nel corso del dibattito, evidenziando la carente organizzazione della gestione ordinaria della città, ridotta a un colabrodo , il cui dissesto è sotto gli occhi di tutti, e occorre una riflessione seria su questo.

Salvatore Guangi (Forza Italia), evidenziando la mancanza del numero legale in Aula nel corso del dibattito, ha criticato il continuo ricorso ai debiti fuori bilancio,ribadendo la necessità di individuare le responsabilità dirigenziali su queste modalità.

Messa in votazione la delibera 310 per appello nominale ed essendo constatata la mancanza di numero legale – presenti infatti soli 18 consiglieri – la seduta è stata sciolta.