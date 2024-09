COMUNE DI GIUGLIANO SEMPRE PIU’ NELLA BUFERA. INCHIESTE E INQUIETANTI VICENDE, VA COMMISSARIATO SUBITO. DI BARI, CI SEI?

282 Visite

Guardia di Finanza a tutto spiano al Comune di Giugliano. Dopo il caso Anthares (leggi qui articolo), gli uomini delle fiamme gialle hanno acceso i riflettori sui gettoni di presenza incassati dai consiglieri comunali, per lo svolgimento delle commissioni consiliari permanenti.

La legge prevede – infatti – che il Comune presso cui è eletto il consigliere comunale, è tenuto anche rimborsare il datore di lavoro per i permessi retribuiti ottenuti dal soggetto titolare delle funzioni pubbliche (consigliere comunale). Pertanto oltrechè corrispondere il gettoni di presenza, va riconosciuto anche il rimborso all’azienda. L’indagine scattata di recente avrebbe appurato che, molti consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, siano stati assunti prima o poco dopo l’elezione a “consigliere” in aziende “familiari” o di “amici”, generando un aggravio di costi per l’Ente, e obbligando l’Ente a pagare anche i permessi richiesti alle società vicinissime ai titolari della carica. Fin qui nulla questio, ma le Fiamme Gialle starebbero accertando se si tratti di “assunzioni fittizie” finalizzate ad ottenere solo rimborsi economici, causando in tal modo un danno erariale alle casse dell’Ente nonchè dando luogo ad una vera e propria appropriazione indebita.

I militari hanno fatto irruzione negli uffici di Corso Campano e hanno acquisito atti e verbali. E’ doveroso un apprezzamento nei confronti del tenente colonnello D’Oronzo a capo della GdF di Giugliano che, prima per il caso Antares e ora per la rimborsopoli giuglianese, sta facendo un lavoro egregio. Non capita spesso che le Forze dell’Ordine si scontrino con la politica, vuoi per evitare beghe, vuoi per ambizioni carrieristiche, vuoi per non finire in un possibile tritacarne mediatico. In questo caso avviene finalmente il contrario. A questo punto ci auguriamo che la GdF possa allargare il proprio raggio d’azione intervenendo anche in alcuni comuni limitrofi a Giugliano, Marano tra tutti dove le commissioni consiliarsi si fanno persino di notte e la medesima commissioni si riunisce anche per più di 30 volte in un solo mese, producendo poco o nulla.

A queso punto dopo il caso Anthares, dopo il dito spezzato al consigliere Pezzella, dopo che lo stesso Pezzella ha denunciato la presenza di mele marce nell’Amministrazione Comunale, dopo il caso rimborsopoli, cosa serve più al Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per inviare una commissione d’accesso?

