Giugliano, brutta storia di tangenti: coinvolti imprenditori, politici e funzionari comunali. Il prefetto invii una commissione d’accesso agli atti?

Soldi in cambio di favori. Una tangente in cambio del via libera alla proroga nella gestione di un centro sportivo polifunzionale. È questo lo scenario di un’inchiesta culminata nella denuncia di un imprenditore, che sarebbe stato indotto a versare soldi per ottenere la proroga della gestione del centro sportivo Antares, nelle vicinanze dello stadio comunale di Giugliano, la terza città della Campania per densità di abitanti dopo Napoli e Salerno. Inchiesta condotta dal pm Dongiacomo, sotto il coordinamento della procuratrice di Napoli nord Troncone, si lavora su una ipotesi di concussione.

In questa storia è stato raggiunto da un decreto di fermo l’avvocato Francesco Smarrazzo, professionista noto e apprezzato (è difeso dal penalista Feliciano Taglialatela), mentre sono indagati a piede libero il consigliere comunale Paolo Liccardo (che è assistito dall’avvocato Michele Giametta) e un dirigente del comune di Giugliano. Decisiva una perquisizione della Guardia di Finanza, agli ordini del tenente colonnello Michele Doronzo, che hanno eseguito alcuni giorni fa un decreto di perquisizione nello studio legale dello stesso Smarrazzo. Una perquisizione garantita, nel senso che è stato convocato ad assistere al lavoro dei finanzieri anche un avvocato del consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli nord.