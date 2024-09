162 Visite

In Indonesia la polizia ha arrestato 7 persone per aver compiuto “minacce terroristiche” online contro Papa Francesco durante la sua visita nel Paese con la maggioranza musulmana più popolosa al mondo. Il pontefice ha scelto la più grande economia del sud-est asiatico come prima tappa di un impegnativo tour Asia-Pacifico, lanciando un messaggio di unità religiosa per contrastare estremismo e intolleranza.













