Accoltella i genitori e tenta il suicidio: il padre è gravissimo

Gagliole, piccolo paesino di circa 500 abitanti nella provincia marchigiana di Macerata, è sotto shock. Nel pomeriggio di venerdì 6 settembre un giovane residente di 23 anni ha aggredito a coltellate il padre e la madre. E dopo essersi scagliato contro i genitori, forse a seguito di una lite, ha tentato il suicidio.

Un giovane di 23 anni, forse durante un’accesa lite o per pregressi problemi familiari, ha accoltellato entrambi i genitori.

Il padre, un ex carabiniere in pensione di 65 anni, si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, dove versa in gravi condizioni.













