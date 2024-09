Napoli, weekend tutto da vivere e gustare al Bufala Fest in Piazza Municipio

247 Visite

Sarà un weekend ricco di emozioni e sapori quello si appresta a regalare Bufala Fest alle migliaia di visitatori che in questi primi tre giorni hanno potuto apprezzare una kermesse tutta all’insegna del gusto, dell’arte, dell’inclusione e del valore della diversità, a Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità di tutta la filiera bufalina.

Questo e molto altro ancora “Bufala Fest – non solo mozzarella” intende offrire al grande pubblico con i circa 40 espositori food che propongono piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina: latte, latticini, formaggi, carni, salumi anche in abbinamento con i Vini di “Sannio Consorzio Tutela Vini” e Birra Leffe, oppure acqua Dolomia o bevande Pepsi .

Da segnalare come migliaia di visitatori hanno raggiunto il villaggio allestito in Piazza Municipio, senza causare alcuna criticità alla circolazione e al traffico veicolare della città di Napoli. Un segnale che il dispositivo messo in campo dal Comune di Napoli e l’iniziativa Park & Go di ANM hanno funzionato nel corso di questi primi tre giorni dell’evento, insieme alla posizione centrale per i trasporti pubblici di Napoli, a due passi dalla Linea 1 e della Linea 6 della metropolitana e vicini alle funicolari Centrale e di Montesanto e alla stazione di Linea 2 e Cumana.

Park & Go: Servizio integrato Brin + Tram a 5 euro

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, ANM mette a disposizione un servizio combinato Parcheggio + Tram, con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio, dalle ore 18:30 alle 00:30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Utilizzare Park & Go sarà semplice: il cliente deve recarsi alla cassa automatica e acquistare il titolo “Bufala Fest 2024” pagando 5 euro in contanti o con carta di credito. Lo stesso titolo consente di utilizzare il Tram in andata e ritorno (fino a 4 persone). Al termine della sosta il cliente deve recarsi con la propria autovettura all’uscita del parcheggio ed inserire nella colonnina il ticket “Bufala Fest 2024” per aprire il gate.

Organizzazione e Patrocini

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato dall’Associazione “Giardino delle Idee” e da Crea Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e CIA – Agricoltori Italiani Campania e con il patrocinio del Senato della Repubblica; della Camera dei Deputati; della Regione Campania; del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura – FEAMPA; dell’Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia, l’Osservatorio sui Parchi e sulle Aree Protette del Mezzogiorno e il Sustainability Communication Centre.

“Bufala Fest si sta confermando un evento consolidato – sostiene Antonio Rea, Direttore Organizzativo di Bufala Fest – capace di andare oltre gli aspetti meramente enogastronomici e di promuovere una filiera importante per l’economia della nostra regione come quella bufalina, valorizzando l’integrazione di quest’ultima con altre filiere agroalimentari, in particolar modo con quella ittica, grazie al sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (Feampa). I nostri artisti del gusto, stanno deliziando i palati dei visitatori con dei piatti, ognuno preparato con almeno un prodotto della filiera bufalina, che sono vere e proprie opere d’arte dal punto di vista culinario. Sarà un fine settimana tutto da vivere e da gustare e con molte sorprese per i nostri visitatori”.

Bufla Fest – non solo mozzarella gode del sostegno di brand di prestigio nazionale e internazionale come: il Main Sponsor Agugiaro & Figna con le farine “Le 5 Stagioni” e “Le Sinfonie”; i Gold Sponsor: Marana Forni, Leffe, La Molisana, MSC Crociere; i Silver Sponsor: La Fiammante, Corona, Dolomia, Pepsi, Chin8 Neri, Lay’s, Caffè Borbone, Sannio Consorzio Tutela Vini, Guappa, Gold Tower Lifestyle Hotel Napoli; i Partner: Caseificio Le Colonne, Gran Bufalo, Gargiulo Impianti di Aspirazione, Terrazza Ramè, Ballarini 1889, Zwilling, Imperatore Forniture Hotellerie, Fonderia Nolana, Poste Italiane; Partner Tecnici: Ambrosio Arredo, Lympha, Sati, Corradini Group, Club Amici del Toscano, Dolce & Salato Scuola di Cucina e Pasticceria, GMA, ANM – Azienda Napoletana Mobilità SpA.

Il Giardino delle Idee: incontri e dibattiti sul tema “Diversity & Inclusion”

Con il supporto dell’Associazione culturale “Giardino delle Idee” ed il sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura – FEAMPA, Bufala Fest continua ad essere anche conoscenza ed in un’area dedicata del villaggio sono in programma incontri che prevedono il coinvolgimento di operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. Una serie di talk tematici coordinati dal Marketing Manager di Bufala Fest Vincenzo La Croce per contribuire alla sensibilizzazione sulle potenzialità della filiera bufalina come volano di crescita dell’indotto economico, con ricadute importanti sul territorio. Il ciclo di incontri organizzati nel “Giardino delle Idee” di Bufala Fest culminerà Sabato, 7 settembre 2024, alle ore 19:00, con il talk sul tema: “Food Startup, l’innovazione tra diversità e inclusione”, nel corso del quale il Prof. Giorgio Ventre, Direttore della Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dialoga con 7 startupper che presenteranno importanti innovazioni del mondo food, in materia di diversità e inclusione: Valentina Russo di Logogramma; Rosalba Moretta di Sanidrink; Pino Coletti di Authentico; Angelo Romano di Beer Finder; Mario De Martino di CowTech; Antonio Di Loria di ImmunoVeg; Alfonso Raiola di DuWo. Modera e coordina il talk la giornalista Paola Cacace, esperta di startup e innovazione.













