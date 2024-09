“Padrone di casa, esci fuori”: da fondatore del Movimento a quasi estraneo. La parabola di Grillo

247 Visite

Pur di disarcionare Giuseppe Conte, Beppe Grillo è pronto ad allearsi con un vecchio avversario: Lorenzo Borrè, l’avvocato paladino degli espulsi dal Movimento 5 stelle che tante cause ha intentato (e vinto) contro partito e Garante. Nessuno conosce lo Statuto meglio di lui ed è proprio per questo che Grillo sembra volerlo accanto in questo duello. Eppure, la scelta denuncia anche la solitudine in cui è caduto il comico, di fatto quasi abbandonato dai suoi, generale senza truppe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews