Il ministro Schillaci: “Vergognose le aggressioni contro gli operatori sanitari, abbiamo inasprito le pene”

Poi accende i riflettori sulla possibilità di inserire il costo cure nella cartella clinica dei pazienti. “C’è una considerazione che avevo maturato anche prima di questa mia esperienza al governo. Se un cittadino che passa un periodo di ricovero dentro un ospedale pubblico quando esce, insieme alla cartella, avesse segnato tutto ciò che gli è stato fatto e quanto costa ogni voce, forse allora tutti avrebbero più coscienza che in quei giorni in cui sono stati ricoverati in una struttura sanitaria pubblica lo Stato, o meglio la Regione, ha speso tanti soldi per prendersi cura di quella persona. Questo è molto importante”.