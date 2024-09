Anche Lukaku sceglie Pozzuoli

222 Visite

Era in cerca di una casa ma, ora, Romelu Lukaku ha scelto la sua nuova residenza da calciatore azzurro. Lo ha raccontato cronacaflegrea.it che “Big Rom, infatti, da qualche giorno si è trasferito in una villa nella frazione di Cuma, non molto lontana dalla nuova residenza di Kvaratskhelia. Il nuovo centravanti azzurro sta già godendo delle bellezze flegree e nei giorni scorsi, complice la pausa di campionato, è già stato più volte avvistato in giro per Licola e Pozzuoli”.













