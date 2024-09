Orban: “Salis al Parlamento Ue è in puro stile italiano, non ungherese”

217 Visite

Viktor Orban parla al margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio e tira in mezzo Ilaria Salis. Come è noto l’eurodeputata di Avs è sotto processo in Ungheria con l’accusa di aver esercitato violenza su alcuni manifestanti di estrema destra. Dopo un periodo in carcere, è stata trasferita ai domiciliari, sempre in Ungheria. Poi la candidatura all’Europarlamento che di fatto ha permesso alla Salis, dopo l’elezione, di poter usufruire dell’immunità.

E il premier ungherese ha parlato della Salis usando parole piuttosto forti: “Ilaria Salis è una questione italiana, se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro. Dal punto di vista dell’Ungheria è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel Parlamento europeo è nello stile italiano. Non ungherese”.













