Peppe Di Napoli e l’annuncio sui social: «Trovati tanti piccoli linfomi»

Qualche timore per Peppe Di Napoli, titolare della “Pescheria di Napoli”, conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e per i suoi video virali sui social.

«Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare» scrive in un lungo post sui social.

«Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipe nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso» continua.

«Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il Dott.Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità!! Vi voglio bene!».













