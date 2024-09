La voce dei cittadini esasperati. Decreti ingiuntivi Giudice di pace Marano? Ci vuole un anno per la pubblicazione sul portale telematico, è assurdo

Gentile direttore, non se ne può più: ci vuole più di un anno per ottenere la pubblicazione sul portale telematico dei decreti ingiuntivi da parte della cancelleria, dopo che il giudice di pace di Marano ha accolto il decreto addirittura in 3 giorni. Dicono ci sia carenza di personale, probabilmente è vero. Ho rappresentato il problema anche al Ministero ma, ovviamente, nessuna risposta. Volevo segnalarlo perché è inammissibile e, inoltre,

rischia di condizionare il traffico economico di un ampio bacino di utenza. Ma sono certo si sia occupato già più volte del problema sul suo giornale e la ringrazio.