Spara alla moglie e ai figli: strage in famiglia. Tre morti e quattro feriti

Sono ancora da chiarire i dettagli della strage in famiglia avvenuta questa mattina a Nuoro. Di certo si sa che Giusi Massetti, 43 anni, è stata uccisa a colpi di pistola, dal marito 52enne, il quale ha esploso colpi anche contro i tre figli, la maggiore ventenne e fratelli di 14 e 9 anni.

Si sa che c’è una seconda vittima, per le agenzie di stampa è proprio la figlia mentre per i quotidiani locali La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda è il proprietario di casa che abitava nella palazzina, e che sarebbe stato colpito sul pianerottolo di casa.

E’ successo all’alba in via Ichnusa, nel quartiere di Monte Gurtei. L’uomo si è poi si sarebbe tolto la vita in via Pinna: prima però si sarebbe recato nell’abitazione della madre 83enne, sparando anche a lei. La donna è ferita gravemente alla testa. I feriti sono stati tutti trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, uno è in codice rosso.













