Tragedia a Saviano, nel Napoletano. Una palazzina di due piani è crollata alle 7.05, in via Tappia 5, in seguito a una probabile esplosione di gas Gpl. Sotto le macerie è finita un’intera famiglia: una bimba di 4 anni e il fratellino di 6 sono morti, mentre il papà e l’altro figlio di 2 anni sono stati estratti vivi.













