Casalnuovo. Calici e Cotone giunge alla X edizione: sul palco gli SLF ed Anna Tatangelo

Pelliccia: “Statua di Maradona, valorizzazione delle nostre eccellenze e grandi eventi musicali”

Casalnuovo di Napoli. Al via i preparativi per la X edizione delle kermesse “Calici e Cotone”: un ricco calendario di eventi organizzato dal comune di Casalnuovo di Napoli, guidato dal sindaco Massimo Pelliccia, ed inserito nel cartellone degli eventi di Città Metropolitana di Napoli.

Si parte sabato 28 mattina, alle ore 11.00, con l’inaugurazione in piazza Municipio della statua di Maradona realizzata dall’artista e scultore Fabio Torti. Per l’occasione sono attesi numerosissimi ospiti, tra cui l’ex portiere Pino Taglialatela e l’Ad del gruppo di alta sartoria partenopea Isaia&Isaia, Gianluca Isaia, che ha numerosi trascorsi ed aneddoti di vita da raccontare condivisi con il grande Diego Armando. C’è attesa per la partecipazione di ex calciatori della SSC Napoli che hanno giocato insieme al Pibe de Oro e di testimonianze della vita vissuta a Napoli dal grande campione.

Il programma dell’evento continua in serata, con il concerto previsto per le ore 20:30 degli SLF ( Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz) celebre gruppo del panorama musicale partenopeo. I rapper sono diventati un nuovo punto di riferimento nella scena campana, fatta di artisti sempre più consci del loro lavoro e con la voglia di distinguersi: famose le loro collaborazioni con tanti amici ed artisti quali Geolier e Fabri Fibra. Il concerto è attesissimo soprattutto tra i giovani del territorio.

Per la seconda serata del 29 settembre 2024, ore 20:30 sempre nei pressi di Piazza Municipio, è in programma il concerto della celebre cantante Anna Tatangelo, amatissima dal grande pubblico. L’artista, che ha iniziato la sua carriera da giovanissima al fianco di Gigi D’Alessio, ha dimostrato un grande eclettismo spaziando tra vari generi musicali con varie collaborazioni.

“Sembra ieri eppure questa magnifica kermesse è già giunta alla sua decima edizione – ha dichiarato il Sindaco Massimo Pelliccia – su questo palco si sono alternatiti negli anni tantissimi artisti di fama nazionale. Quest’anno abbiamo scelto artisti in grado di coinvolgere sia i giovani che le famiglie, in modo da poter regalare alla città un momento di aggregazione e divertimento. La presenza di questi artisti fa accendere i riflettori sulle nostre eccellenze sartoriali che in occasione degli eventi renderanno piazza Municipio un vero e proprio palcoscenico per le loro creazioni. Grazie alla sartoria il nome della nostra città è arrivato in tutto il mondo – ha concluso il primo cittadino di Casalnuovo – ed è proprio su queste attività di valorizzazione che vogliamo puntare per il futuro”.













