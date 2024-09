Nuova aggressione ai danni di un medico: accoltellato a Bolzano

135 Visite

Un altra vile aggressione si è consumata ai danni dell’ennesimo operatore sanitario. Questa volta il teatro della violenza è stato l’ospedale San Maurizio di Bolzano. Un medico è stato aggredito da un paziente 57enne, che lo ha colpito alla schiena con un coltello da cucina.

L’aggressore, dopo aver ferito il medico, è fuggito abbandonando l’arma. Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare l’uomo nel suo appartamento. Interrogato in Questura, l’aggressore ha confessato il folle gesto, ma non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile per il suo comportamento.

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha espresso profondo sdegno per l’accaduto, definendolo un episodio “gravissimo e inaccettabile”. Le autorità stanno ora valutando l’applicazione di misure cautelari nei confronti dell’aggressore, che è stato denunciato a piede libero per lesioni volontarie aggravate.













