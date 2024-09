Napoli da applausi, gli azzurri strapazzano il Cagliari vincendo 4-0

237 Visite

Il Napoli espugna la Unipol Domus Arena di Cagliari, da grande squadra: le reti di capitan Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno assicurano un successo che vale tanto in termini di classifica, ovviamente, ma anche e soprattutto come motivazione collettiva.

Si tratta, infatti, della terza vittoria consecutiva per i partenopei cosa che non accadeva ormai da circa un anno e mezzo.

Nella prima parte di gara Kvaratskhelia e Lobotka illuminano il gioco ma, seppur creando diverse occasioni, in goal ci va Di Lorenzo dopo un tiro dalla distanza che viene deviato da Mina e diventa imprendibile per Scuffet.

Il Napoli passa, così, al 18° ma nonostante lo svantaggio i padroni di casa continuano a macinare gioco e diventano pericolosi in più di un’occasione, prima con Azzi e poi con Piccoli (il suo colpo di testa ravvicinato viene neutralizzato da un reattivissimo Meret).

Nel mezzo, un’occasione ghiottissima per Lukaku con Luperto a frapporsi sulla traiettoria.

Nel finale di tempo, brividi per il Napoli: il Cagliari va in contropiede con Luvumbo che lancia Gaetano; l’ex azzurro va al tiro ma la conclusione viene deviata da Buongiorno in angolo.

Sebbene il Napoli conduca sono i padroni di casa a creare i maggiori pericoli in fase offensiva.

Ed anche nel secondo tempo i sardi recitano un ruolo da protagonista: Meret deve superarsi su una spizzata di Luperto a pochi passi dalla linea e Marin dalla distanza colpisce la traversa.

Nel momento più difficile per gli azzurri, però, sale in cattedra il funambolo georgiano che raccoglie l’assist di Lukaku e firma la rete dello 0-2. E’ il preludio alla terza rete azzurra: i ruoli, in questo caso, s’invertono… Kvaratskhelia raccoglie un pallone sbagliato di Scuffet, serve Lukaku al centro dell’area ed è 0-3.

Nel recupero la rete dello 0-4 porta la firma di Buongiorno (ennesimo assist di Neres su corner) e fa calare definitivamente il sipario sul match.

Gioco, partita, incontro.

Da segnalare l’esordio in maglia azzurra dei due scozzesi McTominay e Gilmour, neoacquisti arrivati all’ombra del Vesuvio nelle ultime ore di calciomercato estivo.

Il Napoli vince ed impatta un Cagliari che per oltre un’ora di gioco aveva tenuto bene il campo, salvo poi sgretolarsi letteralmente negli ultimi 30 minuti.

Il prossimo impegno per gli uomini di Conte, che salgono a 9 punti in classifica, sarà sabato prossimo quando alle ore 18:00 calcheranno il terreno di gioco dell’Allianz Stadium, ospiti della Juventus di Thiago Motta













