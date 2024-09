Marano e l’assurda morte di Corrado. Chi l’ha ucciso fu denunciato due anni fa per rissa e detenzione di coltelli

1.856 Visite

Aurelio Taglialatela, il 19enne che ha investito e ucciso Corrado Finale e ferito l’amico che viaggiava sul suo scooter, U.G., era stato denunciato un paio di anni fa per rissa e detenzione di arma bianca. I fatti si erano verificati in via Falcone.

Il giovane, accusato di omicidio volontario e portato a Poggioreale, non gradiva la relazione tra la sorella e l’amico di Finale. Tra loro c’erano stati già diversi screzi e litigi, tra cui uno consumatosi nei pressi di via Nuvoletta qualche mese fa e culminato anche con l’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Ieri notte l’epilogo di un’assurda vicenda: Taglialatela, nipote di un esponente della criminalità organizzata locale, incrocia i due ragazzi, li insegue, si avvicina allo scooter di Finale. L’amico di Corrado, forse per paura, scaglia un oggetto contundente contro il finestrino della Fiat 500. Il vetro si rompe e lui si scaglia con violenza contro lo scooter. Finale muore dopo alcuni minuti, l’altro invece finisce in ospedale: ne avrà per almeno 30 giorni.













