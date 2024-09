Qualiano: controlli e sequestri dei carabinieri nel campo rom

161 Visite

A Qualiano, all’interno del campo rom di via Circonvallazione esterna 114, è appena terminato un servizio a largo raggio da parte dei carabinieri.

Nella lente dei controlli un aggiornamento sui residenti e verificare la presenza di cumuli di rifiuti e di auto.

Identificate 30 persone di cui 9 minorenni in età scolastica per i quali verranno avviate le procedure di verifica del rispetto dell’obbligo di istruzione con il competente ufficio regionale.

Sequestrati 10 veicoli: uno sequestrato penalmente per intestazione fittizia, nove sequestrati amministrativamente perché senza copertura assicurativa.

Accertata, infine, la presenza di un’ingente quantità di rifiuti tessili e solidi urbani che sono stati segnalati al competente ufficio ambiente del Comune di Qualiano per la rimozione













