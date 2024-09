Harris-Trump, domani l’atteso confronto in tv

Uno degli Stati chiave si conferma la Pennsylvania: chi vincerà in questo Stato operaio della costa est avrà la vittoria in pugno. Su un punto tutti sembrano concordare: il dibattito può lanciare uno dei due candidati. Abc News, la rete che ospiterà da Philadelphia, proprio in Pennsylvania, il duello, punterà sull’abilità di due moderatori esperti, David Muir e Linsey Davis, per mantenere il confronto sui binari della chiarezza dei contenuti. Ma nel frattempo il network è stato criticato da entrambi gli staff. La campagna di Harris si è lamentata, sostenendo che alcune regole, come il tenere il microfono spento quando a parlare sarà l’altro, danneggeranno la vicepresidente. Lo staff di Trump ha definito Abc la “peggiore” e la “più sgradevole”.