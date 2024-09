Rocky torna sugli schermi: Stallone lavora al prequel della saga

153 Visite

Il mito del pugile italo-americano è pronto a riaccendere i riflettori. Sylvester Stallone ha confermato l’arrivo di una serie tv prequel dedicata a Rocky Balboa, annunciando un ritorno in grande stile del personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Dopo anni di attesa, l’attore ha svelato nuovi dettagli sul progetto, alimentando l’entusiasmo dei fan. In un’intervista al podcast Inspire Me, Stallone ha dichiarato: “Il prequel di Rocky è un progetto a cui tengo moltissimo. Ho già scritto alcune pagine e la storia sembra quasi scriversi da sola. Immaginate di vedere Adriana da adolescente, Rocky nei panni di un ribelle e Paulie che si trasferisce in un nuovo quartiere. Sarà come rivivere un classico come ‘Lilli e il vagabondo’, ma con personaggi in carne e ossa”.

La serie si preannuncia come un tuffo nel passato, esplorando le origini di Rocky Balboa e approfondendo i rapporti con i personaggi che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, e promette di svelare nuovi aspetti della vita del pugile, mostrandoci un giovane Balboa alle prese con le sfide della vita quotidiana e con la scoperta della propria passione per la boxe.

Come plausibile, l’annuncio di Stallone ha scatenato l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo, che non vedono l’ora di rivedere sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.

