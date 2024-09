Acerra, spari a salve e ferimento

195 Visite

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via San Cuono per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, un tunisino di 32 anni e un 23enne di Acerra (cugino del 32enne) sarebbero stati avvicinati da sconosciuti in sella ad uno scooter.

Uno di questi avrebbe colpito il 32enne al volto con il calcio della pistola, ripetutamente. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti, esplodendo alcuni colpi in aria (poi rivelatisi a salve).

La vittima è stata portata al pronto soccorso della Clinica Villa dei Fiori. Non è in pericolo di vita.

Indagini in corso dei Carabinieri. Motivazioni ancora sconosciute.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews