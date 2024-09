Napoli strega anche Nike

94 Visite

Non solo souvenir, cartoline e gadget. La Napoli del boom turistico, la Napoli dei brand di moda che all’estero vengono acclamati per eleganza e qualità, la Napoli che fa da sfondo a innumerevoli fiction e diventa pazza di gioia e magia per lo scudetto atteso da 33 anni, la Napoli che spopola sui social coi suoi tramonti e il suo mare, questa Napoli strega anche il colosso statunitense degli articoli sportivi, Nike, e diventa la prima città italiana ad essere celebrata su un prodotto di calzature.

Da oggi, 3 settembre, sono in vendita le Nike Tn Napoli: il colore dominante è l’azzurro, con inserti neri dei lacci e della suola in gomma. E poi ci sono “mosaici” di bianco e giallo, una grafica ispirata alla stazione della metropolitana Toledo – a sua volta a tema marino – che è considerata tra le più belle del mondo. Sul retro della scarpa, in corrispondenza del tallone, la citazione delle parole che Ghoete dedicò alla città: “Vir Napule e po’ muor” (Vedi Napoli e poi muori). Infine l’aghetto dei lacci di colore rosso rimanda all’iconico corno portafortuna partenopeo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews