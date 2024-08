Caro libri anche quest’anno: il salasso è servito

152 Visite

Caro libri scolastici, al rientro dalle vacanze per le famiglie si avvicina il momento di comprare i libri di testo. Anche quest’anno però non mancherà una sgradita sorpresa, quella dell’aumento dei costi. Rispetto al 2023, stima l’Istat, l’incremento medio sarà di quasi il 5 per cento. Un dato che viene confermato anche da alcuni rivenditori. Chi in queste ore si è recato in libreria per ordinare e acquistare i volumi si è già accorto dell’aggravio di costi. La spesa maggiore sarà sostenuta da chi dovrà mandare i propri figli alle scuole superiori, specie per quelli del primo anno. Per gli studenti degli anni successivi invece, la situazione è migliore e la spesa sarà più bassa.

Le associazioni dei consumatori hanno già fatto i conti. L’Unione nazionale consumatori calcola che il rincaro dei testi sarà superiore all’inflazione, poco più del 3 per cento. Rispetto al 2022 il rincaro è dell’8,1 per cento. Per l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, invece, per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori più due dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18 per cento. «Per quanto riguarda il materiale scolastico, l’offerta è estremamente diversificata sia sul fronte delle marche che dei prezzi al pubblico.













