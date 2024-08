Ferito mentre era sullo scooter, indagini a Pomigliano

249 Visite

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno indagando sul ferimento di un 51enne di Pomigliano d’Arco (Napoli), già noto alle forze dell’ordine, presentatosi con una ferita di arma da fuoco al polpaccio destro nella clinica Villa dei Fiori di Acerra (Napoli).

Da una prima sommaria ricostruzione pare l’uomo sia stato raggiunto da un colpo vagante mentre si trovava in sella a un motorino, nei pressi del complesso di edilizia popolare 219/81 di Pomigliano d’Arco.

Sono in corso indagini da parte dei militari dell’arma per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.













