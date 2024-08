MARANO, MANIFESTI FUNEBRI TAPEZZANO LA CITTA’ MA NESSUNO CONTROLLA: MOLTI ABUSIVI, ALCUNI STRACCIATI E ABBANDONATI SUL CIGLIO DELLA STRADA. ZERO SANZIONI E OMERTA’

La causa di questa situazione è da ricercare nel fatto che l’affissione dei necrologi è lasciata alla discrezione delle agenzie funebri che operano in città e nei Comuni vicini. Una libertà che non si dovrebbe consentire, soprattutto perchè si favoriscono società non sempre in regola con la normativa antimafia. Non intervenire senz’altro favorisce questo modus operandi. Da segnalare che accade anche che determinate imprese, con evidenti problemi, operano ma sui manifesti evitano di apporre il proprio logo, così da non incappare in problemi legali. Nell’area nord di Napoli da un po’ di tempo è calata l’attenzione su coloro che operano nel settore dei funerali, diversamente invece da ciò che sta accadendo a Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Pomigliano d’Arco. Si spera in un cambio di rotta.