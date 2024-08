L’ULTIMO TRAGICO INCIDENTE SULLA RIPUARIA: FRANCESCO GIOCAVA NEI RANGERS DI QUALIANO

215 Visite

Lutto a Qualiano. Ieri mattina, un terribile incidente stradale ha portato via la vita di Francesco Palmieri, un ragazzo di soli 24 anni, stimato e benvoluto da tutti. Il giovane, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Ripuaria, tra Giugliano e Qualiano, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo tragicamente contro un tir che procedeva in senso opposto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Il violento impatto lo ha ucciso sul colpo, lasciando nel dolore più profondo i suoi familiari, gli amici e l’intera comunità qualianese. Francesco era un ragazzo solare, appassionato di sport, e in particolare di calcio. Giocava nei Rangers, la squadra della sua città, dove era apprezzato non solo per le sue doti tecniche, ma anche per il suo spirito di squadra e la sua lealtà. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network, dove amici e conoscenti ricordano Francesco come un ragazzo speciale, sempre pronto a dare una mano. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.













