Lukaku è in Italia: visite mediche a Villa Stuart

Romelu Lukaku è atterrato in Italia . Partito questa mattina alla volta di Napoli, l’attaccante belga è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino attorno alle 11:45 insieme al suo agente Federico Pastorello . Subito in programma il trasferimento a Villa Stuart , dove effettuerà le visite mediche di rito per poi trasferirsi a Napoli e firmare il contratto che lo legherà alla squadra di De Laurentiis fino al 2027 . Al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura cessione.

Dopo un corteggiamento durato per tutta l’estate, è stato decisivo uno degli ultimi blitz a Londra di Giovanni Manna , che è riuscito a strappare il sì definitivo al Chelsea. Per Lukaku si tratta di un ritorno in Italia, dopo che nella passata stagione aveva vestito la maglia della Roma con la quale ha messo a segno 21 gol in 47 partite, fornendo anche 3 assist . Ora la nuova avventura al Napoli, dove ad attenderlo c’è Antonio Conte , l’allenatore che più di tutti è riuscito a valorizzarlo nel corso della sua carriera.