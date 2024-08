Operatori Asl Na1, appello di Nappi (Lega): tutte le forze politiche pretendano rispetto impegni presi da Regione in Consiglio

182 Visite

“Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, affinché si pretenda dalla Giunta il rispetto degli impegni assunti in Consiglio per scongiurare il licenziamento

dei circa 250 lavoratori delle cooperative sociali in servizio nelle strutture e nei presidi ospedalieri della Asl Napoli 1 Centro, che stamattina sono tornati a manifestare. È dovere di questa Amministrazione regionale non solo nei confronti del Consiglio, ma soprattutto degli operatori coinvolti in questa vicenda e delle loro famiglie, di far seguire alla parola, specie se solennemente data nell’Aula del Consiglio della Campania, i fatti”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews