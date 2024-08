Castel Volturno, sequestrato villaggio vacanze abusivo del clan Belforte su suolo demaniale

205 Visite

Dalle indagini condotte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere è emerso che le 43 villette abusive realizzate a partire dal 1980 in un’area demaniale costiera a Castel Volturno soggetta a vincolo, proprio a due passi dal mare, erano destinate ai familiari del clan Belforte di Marcianise per trascorrere le vacanze estive in un resort di esclusiva proprietà. Un villaggio turistico vero e proprio realizzato nell’indifferenza e nell’immobilismo degli enti locali. Gli immobili sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri e dalla Guardia Costiera di Pozzuoli che hanno identificato e sgomberato 65 persone.













