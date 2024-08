Incidente sul lavoro a Villa Literno: operaio 63enne in gravi condizioni

Grande preoccupazione per un operaio di 63 anni, rimasto gravemente ferito in un cantiere edile a Villa Literno, nella località di San Sossio, vicino al confine con Castel Volturno. L’incidente è avvenuto ieri, 27 agosto, intorno a mezzogiorno, quando un’ambulanza del 118 è stata chiamata per soccorrere l’uomo, trovato a terra con traumi multipli e gravi difficoltà respiratorie.

Stando alle prime ricostruzioni, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri e mezzo dopo aver perso l’equilibrio su un ponteggio. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, è ora ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche i funzionari del reparto prevenzione infortuni dell’ASL e i carabinieri, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. Il cantiere, destinato alla costruzione di una villa, è stato posto sotto sequestro su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere