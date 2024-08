Weekend di follia a Napoli: 5 vigili urbani aggrediti in 24 ore

262 Visite

Un fine settimana da dimenticare per gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. In meno di 24 ore, ben cinque caschi bianchi sono stati vittime di violenti agguati, subendo ferite e finendo in ospedale. Tre episodi distinti, ma tutti accomunati da un denominatore comune: l’assoluta mancanza di rispetto per le forze dell’ordine.

L’ultimo episodio, di una violenza inaudita, si è verificato al Vomero, in Piazza Medaglie d’Oro. Un cittadino straniero,dopo aver insultato e minacciato i passanti, ha reagito con furia all’intervento dei vigili, scagliando un tavolino contro di loro e dileguandosi. Rintracciato all’interno del Mercatino de Bustis, l’aggressore ha sferrato una gomitata a un agente prima di essere ammanettato.

La sera precedente, in Piazza Dante, una pattuglia impegnata in un normale controllo è stata aggredita a calci, pugni e sputi da una coppia di stranieri che cercava di impedire l’identificazione di un artista di strada. Anche in questo caso, i responsabili sono stati arrestati e condannati con rito direttissimo.

A chiudere il triste bilancio, un altro episodio avvenuto poche ore prima, sempre nel centro cittadino. Un motociclista senza casco, alla guida in modo spericolato, ha disobbedito all’alt dei vigili, speronando lo scooter di un agente e provocandogli ferite alla gamba.













