Osimhen, tre giorni per l’addio. Ma l’incertezza regna sovrana

Il finale della storia tra Osimhen e il Napoli è ancora tutto da scrivere, e anzi forse questa storia potrebbe addirittura continuare. Resta intatta la situazione di stallo, quando mancano ormai soli 3 giorni alla fine del calciomercato, con la sessione estiva che si chiuderà il 30 agosto a mezzanotte. Il Chelsea ha ribadito al Napoli che prenderebbe Osimhen solo in prestito.

Per gli ultimi giorni di mercato si aspetta un segnale dall’Arsenal (unico club in Premier che cerca concretamente un attaccante centrale) o un ritorno di fiamma del Paris Saint Germain, l’unica società con cui Osimhen ha un accordo. L’alternativa è l’Arabia Saudita, che ha il mercato aperto fino al 6 ottobre. Eventualmente si faranno nuove riflessioni dopo la chiusura del mercato in Europa. Ma intanto, proprio dal Paris Saint Germain non arrivano di certo segnali incoraggianti.













