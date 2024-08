Da domani al via i Giochi Paralimpici: presenti tredici atleti campani

Da domani Mercoledì 28 Agosto fino a Domenica 8 Settembre, a Parigi, si svolgeranno i Giochi Paralimpici che vedranno la presenza e la partecipazione di ben 13 atleti campani. La Campania si posiziona così come la seconda regione italiana per numero di partecipanti, superata solo dalla Lombardia e alla pari con Lazio e Veneto. Tra gli atleti campani, otto sono donne. Complessivamente, l’Italia sarà rappresentata da 141 atleti, impegnati in 17 discipline.

GLI ATLETI CAMPANI IN GARA:

Vincenzo Boni, Emmanuele Marigliano e Angela Procida: Nuoto

Rosanna Pasquino: Scherma

Matilde Luria: Judo

Assunta Legnante: Lancio del Peso

Valentina Petrillo: Atletica

Carolina Foresti ed Enrico D’Aniello: Canottaggio

Emanuela Romano e Andrea Maria Quarto: Pesi

Alessandra Moggio: Sitting Volley