Napoli, un uomo e una donna accoltellati: indagano i carabinieri

238 Visite

Questa notte i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso ospedale del Mare per donna ferita. Si tratta di una 33enne incensurata di Ponticelli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la donna avrebbe litigato con un’extracomunitaria in via Galileo Ferraris, per motivi di viabilità. Durante la discussione, la vittima sarebbe stata colpita con un’arma da taglio alla coscia destra, all’avambraccio e alla spalla.

La dinamica è ancora da chiarire. La donna è ricoverata, la prognosi non è stata ancora sciola ma NON è in pericolo di vita.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso Ospedale Pellegrini per uomo ferito. Colpito con un coltello da alcuni sconosciuti un 34enne del rione Sanità. Sarebbe accaduto in via Santa Chiara per motivi ancora da verificare. La vittima è stata dimessa con 10 giorni di prognosi per ferite all’avambraccio destro. Indagini in corso













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews