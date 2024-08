Marano, consiglieri e amministratori in vacanza: ma strade al buio da due settimane. L’ira dei residenti

456 Visite

Gentile direttore, sono quasi 2 settimane che via Unione sovietica, corso Europa e strade adiacenti, a Marano la sera sono senza illuminazione. Ho sollecitato più volte EnelX per il guasto e mi rispondono che non è competenza loro perché manca alimentazione direttamente al contatore. Nel mio palazzo è presente anche un assessore (di Marano), ma neanche lui ha fatto niente. Non so più che fare.

Alfonso (Marano)

Denunciate, denunciate, anche alle forze di polizia e in Procura. Così come per l’acqua, per i loculi e per qualsiasi cosa anomala.

La Redazione













