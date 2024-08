FORIO D’ISCHIA: abusi edilizi sull’isola, carabinieri denunciano 6 persone

101 Visite

Sono 6 le persone denunciate dai Carabinieri di Forio D’Ischia durante un servizio anti abusivismo.

4 sono coeredi e proprietari di un terreno in via Zaro. Dagli accertamenti effettuati dai militari, era stato costruito un fabbricato di 160 metri quadri destinato a diventare un appartamento. All’esterno tettoie di circa 70 mq. Tutto abusivo, senza alcuna autorizzazione e in area soggetta a vincoli sismici e ambientali.

In via Montecorvo, invece, una donna dovrà rispondere di un ampliamento della sua abitazione di circa 54 mq e della realizzazione di un garage di 60 metri quadri. Anche in questo caso nessuna traccia di titoli autorizzativi.

Come gli altri, anche un imprenditore di Forio sarà denunciato per abusivismo edilizio.

In uno stabilimento balneare che gestisce in via Schioppa, avrebbe realizzato abusivamente 2 strutture di legno adibite a chiosco/bar.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













