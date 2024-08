Napoli, ancora spari contro una pizzeria

483 Visite

Ancora sari contro una pizzeria a Montesanto. Intorno alle 5 del mattino i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Montesanto 22 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro la vetrina di una pizzeria in fase di ristrutturazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Nella notte, invece, un incendio è divampato presso alcuni cassonetti in via Salvatore Trinchese 25, a Forcella. Sono interenuti i carabinieri della stazione di Borgoloreto. Le fiamme hanno raggiunto alcuni veicoli vicini: due le auto danneggiate. L’origine dolosa delle fiamme è tra le ipotesi battute.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews