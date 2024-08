347 Visite

Verona-Napoli, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona oggi, 18 agosto, alle ore 18:30. L’ultimo pareggio tra Hellas Verona e Napoli in casa dei gialloblù in Serie A risale al 24 aprile 1988 (1-1); da allora, 10 successi dei partenopei e quattro vittorie dei veneti.