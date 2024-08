Marano, l’ufficio comunale chiuso per ferie. Izzo: “Invierò una nota al prefetto”

Un’amministrazione che non riesce a programmare il lavoro negli uffici durante il periodo di agosto che amministrazione è! La notizia trapelata sul portale giornalistico Terranostranews, unica voce libera del territorio maranese ha dello scalpore. La nota del Sindaco e della sua amministrazione che dichiara candidamente che gli uffici anagrafici e non solo rimarranno chiusi fino al 28 agosto per carenza di personale e per esigenze di ferie ha del tragicomico. Insomma, i cittadini di Marano potranno usufruire degli uffici anagrafici soltanto per i certificati di nascita e per i certificati di morte. Per le altre esigenze o certificazioni bisognerà aspettare il 28 agosto giorno in cui i dipendenti rientreranno dalle ferie. Non si poteva fare una rotazione di ferie, affinché in ogni ufficio rimanesse in servizio almeno un dipendente, in particolare in anagrafe dove le richieste da parte dei cittadini sono numerosissime . Una collettività di oltre 60 mila abitante può rimanere isolata durante il periodo estivo, non potendo esercitare il diritto a richiedere certificazioni spesso urgenti per pratiche burocratiche. Ma cosa ancora più tragicomica è come si può programmare il futuro socio-economico-culturale di una città se non si è in grado di organizzare uffici durante il mese di agosto. Nel frattempo chiedo scusa a ogni singolo cittadino per questo atto prevaricatore che mostra tutta la fallace disorganizzazione di un amministrazione incapace di governare l’ ordinario, congiuntamente invierò al Prefetto di Napoli una nota di protesta per un atteggiamento che mortifica i cittadini.

Michele Izzo consigliere di minoranza