VILLARICCA, LAVORO IN NERO NEI CENTRI SCOMMESSE: IL BLITZ DEI CARABINIERI

Lavoro sommerso e centri scommesse non autorizzati nel focus agostano dei carabinieri a Villaricca.

Col supporto del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, i militari della stazione locale hanno promosso una campagna di controlli nelle attività commerciali della cittadina.

Cospicuo il bilancio delle ultime 24 ore.

Si è partiti da un ristorante in corso Italia. La titolare, una 23enne di Bacoli, è stata denunciata per mancata visita medica ed omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Risponderà anche dei 2 lavoratori in nero sui 6 presenti nel locale. Per l’imprenditrice 39mila euro circa di sanzioni.

Sono 3 gli impiegati invisibili al Fisco individuati in un Bar Pasticceria di Corso Europa. Al titolare sono state notificate sanzioni per circa 2500 euro.

Scenario differente in un centro scommesse in via della Repubblica. All’interno dei locali, i militari hanno contato 4 videoslot. 2 erano accese ma scollegate dalla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività era anche sprovvista delle autorizzazioni a esercitare il gioco d’azzardo. Locale e attrezzature sono state sequestrate, il titolare denunciato.

Stessa cosa in un secondo centro scommesse in via Palermo. 7 le videoslot attive e funzionanti, scollegate dalla rete dei Monopoli e installate senza le autorizzazioni previste dalla normativa sul gioco d’azzardo.

Il titolare, 33enne di Qualiano, è stato denunciato. Anche qui l’attività è stata sequestrata preventivamente, così le attrezzature.













